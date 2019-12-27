27 Aralık 2019 Cuma 12:18:07 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 12:29:41
Bakan Berat Albayrak: Kamu bankalarında faiz %0,79'a iniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarında sıfır konutta faizin %0,79'a indirileceğini bildirdi.
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