20 Mart 2020 Cuma 12:24:08 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:25:42
Bakan Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alınacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin yeni personel alımının yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi için verilen mücadele kapsamında, 2 bin personel için yeni kadrolar açılacağını belirtti.
"2 BİN KADRONUN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." açıklamalarında bulundu.
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