01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03:36 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:21:59
Son Dakika: Konut faizleri oranları düşmeye devam ederken Bakan Albayrak'tan açıklama geldi: Pozitif etkiler yansımaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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- Son Dakika: Konut faizleri oranları düşmeye devam ederken Bakan Albayrak'tan açıklama geldi: Pozitif etkiler yansımaya devam ediyor
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