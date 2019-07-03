03 Temmuz 2019 16:45 | Çarşamba
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Enflasyonda düşüş trendi sürüyor' dedi.
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