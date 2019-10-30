Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin ekimde geçen yılın aynı ayına göre 14,7 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i görmesinin ardından Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak."