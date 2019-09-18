Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan bu strateji belgesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;