Bakan Albayrak'ın avukatı Özel'den Cumhuriyet gazetesinin haberine sert tepki

  • Bist 100
    122780
  • Dolar
    5,9151
  • Euro
    6,5583
  • Altın
    296,1530
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'da kar nedeniyle 73 köye ulaşılamıyor Elazığ'da kar nedeniyle 73 köye ulaşılamıyor
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Trabzonspor ara vermedi Trabzonspor ara vermedi
Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni
Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek
Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia! Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia!
FETÖ'nün futbol davasında karar! FETÖ'nün futbol davasında karar!
ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu! ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu!
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında?
Hedef güreşte yine tarih yazmak Hedef güreşte yine tarih yazmak
İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur
2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin 2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin
Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali
Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:57:07 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:37:37

Bakan Albayrak'ın avukatı Özel'den Cumhuriyet gazetesinin haberine sert tepki

Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Özel, Cumhuriyet gazetesindeki "Damat işi biliyor" başlıklı haberle ilgili "Doğrudan Bakan Albayrak'ın şahsını hedef bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ve "Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul Projesi güzergahında arazisi bulunduğu" yönündeki haberin tamamen algıya dönük olduğunu belirtti. 

"Haber verme" kastından ziyade birtakım afaki yorumlarla gerçeklerin bağlamından kopartıldığını, açıkça yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddiaların kamuoyuna "haber" diye sunulduğunu belirten Özel, "Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Özel, anılan haberdeki arsalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Sayın Bakan'ın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan, somut vakayı sadece algıyla müvekkil aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanan ön yargılı muhabire, bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın gerçeği ve süreç anlatılmasına rağmen gerçekler bilinçli olarak bağlamından kopartılmış ve sözde haber art niyetli olarak kamuoyuna 'nasılsa alıcısı var' mantığıyla servis edilmiştir."

Özellikle son günlerde Kanal İstanbul tartışmalarının bilinçli bir şekilde, "yalanlarla, her yol mübah" mantığıyla sanki rant projesiymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sunum için en elverişli mecralardan biri olan yalan, iftira ve algı çalışmalarında mahir Cumhuriyet gazetesinin bu sözde haberi de tam olarak bunun bir parçasıdır. Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir mazisi olan söz konusu bu arsa ile ilgili yapılan bu etik dışı, ahlak dışı, yalan ve iftiralara karşı tüm hukuki yolları hızlı ve etkin olarak kullanacağımızı, yalan ve algıya asla teslim olmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ