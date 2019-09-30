Bakan Berat Albayrak ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı

  • Bist 100
    105440
  • Dolar
    5,6541
  • Euro
    6,1776
  • Altın
    270,3480
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere Genel Kurmay Başkanı: Rusya ve diğer ülkelerle her gün savaş halindeyiz İngiltere Genel Kurmay Başkanı: Rusya ve diğer ülkelerle her gün savaş halindeyiz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sorunlar doğru tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sorunlar doğru tespit edildi
Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı
'Mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli' 'Mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli'
Son Dakika Haberi: Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika Haberi: Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Çin'e gidecekseniz, Çin'le iş yapıyorsanız bunu mutlaka okuyun Çin'e gidecekseniz, Çin'le iş yapıyorsanız bunu mutlaka okuyun
Son Dakika: ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi Son Dakika: ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi
Emekli maaşını yüksek hesaplama formülü nedir? Yeni SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama sistemi nedir? Emekli maaşını yüksek hesaplama formülü nedir? Yeni SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama sistemi nedir?
TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti
Cenaze tartışması sona erdi, endişeler sürüyor: 'Bedeni çalınır' diyen aile Mugabe'yi çelik tabutla defnetti Cenaze tartışması sona erdi, endişeler sürüyor: 'Bedeni çalınır' diyen aile Mugabe'yi çelik tabutla defnetti
Baldızını öldürmüştü; sahilde güneşlenirken yakalandı Baldızını öldürmüştü; sahilde güneşlenirken yakalandı
29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil?
Eski Lübnan Petrol İdaresi Müsteşarı Yaghi: Suudi Arabistan arzı dengelemek için stratejik rezervlerini kullanıyor Eski Lübnan Petrol İdaresi Müsteşarı Yaghi: Suudi Arabistan arzı dengelemek için stratejik rezervlerini kullanıyor
Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor
Dolar/TL, 5,6550 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 5,6550 seviyesinden işlem görüyor
Dış ticaret istatistikleri açıklandı Dış ticaret istatistikleri açıklandı
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
Kayseri'de 23 yıl önce kurulan mehter takımı yurt dışına açıldı Kayseri'de 23 yıl önce kurulan mehter takımı yurt dışına açıldı
Devlet Tiyatroları yarın perdelerini açıyor Devlet Tiyatroları yarın perdelerini açıyor
Vatan savunmasını görmek için "Nene Hatun"a akın ettiler Vatan savunmasını görmek için "Nene Hatun"a akın ettiler
DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman?
Adana'da dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar Adana'da dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar
İstanbul trafiğinde silah çıkarttı İstanbul trafiğinde silah çıkarttı
PSG Cavani'nin Galatasaray maçında olmayacağını açıkladı PSG Cavani'nin Galatasaray maçında olmayacağını açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:07:25 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:21:14

Bakan Berat Albayrak ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçtiğini belirten Bakan Albayrak, bu yılki programın temasının 'değişim başlıyor' olduğunu söyledi. Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş beklediklerini aktaran Bakan Albayrak, dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacaklarını ifade etti. Albayrak, yılı yüzde 12.1 enflasyon ve yüzde 0.5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde  düzenlenen basın toplantısında açıkladı YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi.  Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0.5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8.5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4.9 oldu. 2020 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 1.2. 2021'de yüzde 0.8 olacağı öngörüldü.  2019 yılında bütçe açığının GSYH'e oranı yüzde 2,9, 2020  için yüzde 2.9, 2021 için yüzde 2.5, 2022 için yüzde 1.5 hedeflendi. 2019 işsizlik hedefi yüzde 12.9, 2020  için yüzde 11.8, 2021 için yüzde 10.6, 2022 için  yüzde 9.8 öngörüldü.

'DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme sürecini başarıyla tamamladık.

Arjantin örneklerinin verildiği, IMF yalanlarının söylendiği bir dönemde saldırıları atlattık.

Hep olumlu hep ümitvar olduk. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini, günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağına hep inandık.

İftiralarla, yalanlarla daha fazla saldırılar ama biz hiçbirine takılmadık. Milletimizle birlikte çok büyük bir badirenin etkilerini 1 yılda geride bıraktık.

'BU YILKİ PROGRAMIN ANA TEMASI 'DEĞİŞİM BAŞLIYOR'

Bu yılki programın ana temasına değişim başlıyor dedik. Ülkemizin bir üst lige çıkması  zaruret haline gelmiş olan değişimi inanarak gerçekleştireceğiz.
için
Hedeflere yapılacaklara geçmeden önce son dönemin analizini yapmak istiyorum

'YIL SONUNU POZİTİF BİR BÜYÜMEYLE KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ'

Kur ataklarının ardından resesyon beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemelen yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz

'CARİ AÇIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK'

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. Yıllık bazda cari fazlada cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

2009 yılında neden bu kadar küçülürken neden cari fazla veremedik diye ben soruyorum.

'TÜKETİMDE DİPTEN DÖNÜŞÜ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Enflasyonda hem TÜFE hem ÜFE'de beklentilerin çok üzerinde performans ortaya koyduk. Tüketimde de dipten dönüşü çok kısa sürede gerçekleştirdik

'YILIN 2. YARISINDA ERTELENEN ÖZEL TÜKETİMDE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ'

Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

Kurda, faizlerde, hazine tahvillerde Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden biri oldu

'YUMUŞAK İNİŞİ SAĞLADIK'

Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bunun ötesinde bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatarak programımızı 2. faza taşıyacağız

'2019'DA EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÖNGÖRÜLEN 53 EYLEMİN 40'INI HAYATA GEÇİRDİK'

2019 yılında eylül itibarıyla 53 eylemin 40'ını, yüzde 75'5'unu hayata geçirdik. Diğer 13 eylemde de önemli ilerleme kaydettik.

'ENFLASYONU YÜZDE 5'İN ALTINA İNDİRMEK TEMEL HEDEFİMİZ'

Bu dönemde ekonomide temel mücadele alanlarımız başında enflasyon gelecek

Bir üst lige çıkmayı hedefliyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına çekmeden çok zor.  

'2019'U YÜZDE 12,1 ENFLASYONLA TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Yüzde 15.9 hedefi koymuştuk, 2019'u yüzde 12.1 enflasyon tahminiyle tamamlamayı hedefliyoruz.


'2020 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 8,5, 2021 YÜZDE 6, 2022 YÜZDE 4,9'

'GIDA ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN SULAMA VE SERA YATIRIMLARI TEŞVİK EDİLECEK'

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında sulama yatırımı yapılacak.

Sera yatırımını teşvik edeceğiz.

'HAL YASASINI EN KISA SÜREDE GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Hal ve perakende yasasını en kısa zamanda hayata geçirmeye taşıyacağız

'2020'DE CARİ AÇIK/MİLLİ GELİR ORANI HEDEFİ %1,2, 2021'DE %0,8'

2020 yılında cari açık milli gelir oranında yüzde 1,2 hedefliyoruz. 2021 hedefimiz yüzde 0,8

Lüks tüketim mallarının ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020 yılında da devam edecek

'2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ'

Cari dengede Turizm Strateji Belgesi'nin de desteğini göreceğiz

'VARLIK FONU CARİ DENGEYİ GÜÇLENDİREN SABİT SERMAYE YATIRIMLARIYLA KATKI VERECEK'

Türkiye Varlık Fonu cari dengeyi güçlendiren sabit sermaye yatırımlarıyla bu sürece katkıda bulunacak

Bu yılki bütçe dengesinde program hedefinin biraz üzerinde kaldık. Ekonomideki yavaşlama etkili oldu.

'2019 BÜTÇE AÇIĞI/GSYH HEDEFİ %2,9, 2020 %2,9, 2021 %2,5, 2022 %1,5'

Bütçe açığı milli gelir oranında 2019 ve 2020 yılı hedefi yüzde 2,9, 2021 yüzde 2,5 ve 2022 yılında yüzde 1,5

'VERGİ REFORMUYLA BİRLİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ'

Daha az kazanandan daha az, daha çok kazanandan daha çok vergi almak için düzenlemelere hazırlanıyoruz.

2019 büyüme hedefi yüzde 0,5, 2020 ve sonrası için ülkemiz için doğal büyüme hedefi olan yüzde 5'i hedefliyoruz

 Ertelenen harcamaların devreye alınmasıyla birlikte piyasalarda beklenen canlanma artarak devam edecek.

Yılın 2. yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımlar görüyoruz

2019 İŞSİZLİK HEDEFİ %12,9, 2020 %11,8, 2021 %10,8, 2022 %9,8

2019 yılını yüzde 12,9 kapatmayı hedefliyoruz. İşsizlik hedefi 2020'de yüzde 11,8, 2021 yılında yüzde 10,8, 2022'de yüzde 9,8

'İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN ETKİ ANALİZİ YAPILACAK'

Finansal istikrarın sağlanması, dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız. Kredi kanallarının açılmasını ve BİST'te yeni opsiyonlar sağlayacağız

'BANKACILIK İÇİN TEMİZ BİR SAYFA GÖRECEĞİZ'

Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız.

Kamu bankaları reform niteliğinde enstrümanlar geliştirdi

Finansal istikrarın sağlanması, dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız.

Kredi kanallarının açılmasını ve BİST'te yeni opsiyonlar sağlayacağız

'İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ 2021 SONUNA DOĞRU DEVREYE ALACAĞIZ'

İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 yılının sonuna doğru devreye alacağız

Değişim için etkin bir şekilde sahada olacağız.

'TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK MODELE GEÇİYOR'

OVP RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

YEP ile 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İLK YEP 20 EYLÜL 2018'DE AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından  20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmişti.  Enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2019 yılı için yüzde 1.8, 2020 yılı için yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 1.7 olması hedeflenmişti. İşsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12.1, 2020 yılı için yüzde 11.9 ve 2021 yılı için yüzde 10.8 şeklinde sıralanmıştı. 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ