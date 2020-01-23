Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı oturumda Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunu söyledi. Albayrak "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün ahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var." dedi.

'SON 5 YILDA ÖNCEKİ 5 YILLA KIYASLAYINCA İHRACAT PERFORMANSIMIZ ÇOK DAHA İYİ'

Davos 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek başlıklı oturumda konuşan Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracat performansının önceki 5 yıldan çok daha iyi olduğunu kaydetti. Albayrak "Türkiye'nin özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi" ifadesini kullandı.

Faizin düşmesi büyüme için olumlu