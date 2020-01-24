24 Ocak 2020 Cuma 14:10:32 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 14:13:27
Bakan Albayrak: TL'ye yatırım yapanlar kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.
Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.
Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."
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