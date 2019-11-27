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27 Kasım 2019 Çarşamba 10:49:26 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:13:53

Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz." dedi. Albayrak, "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak işsizlik oranın 2020'de düşeceğine dair tahminlerini dile getirirken ekonomide bir ivme kazandıklarını söyledi. Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Ayrıca Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor. 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programında belirlenen dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya gelindiğini söyleyen Bakan Albayrak sunumda, "Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellere devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2021 yılında yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesi beklenmektedir.

Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek.

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlanmıştır.

Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi firmaların imkanına sunuldu.

2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.

Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek.

Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.

Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

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