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07 Şubat 2020 Cuma 17:21:01 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 17:41:35

Bakan Albayrak: İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları;

2020 yılı ilk çeyrekle birlikte işsizlik verilerinin sert düştüğünü göreceğiz. 2020 yılı gıda enflasyonu anlamında çok etkili bir yıl olacak.

Kamu bankalarının düşürdüğü faizleri özel bankalar da takip edecektir. Düşen faiz oranlarıyla özel sektörün kredi desteği artacaktır.

BÜYÜMEYE ODAKLANDIK

2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir.

ENFLASYON İLE MÜCADELEDE YENİ SİSTEM

2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık.

Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız.

FAİZLER GERİLİYOR

Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.

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