04 Ocak 2020 Cumartesi 19:45:38 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 19:47:10
Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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