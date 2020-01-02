02 Ocak 2020 Perşembe 11:19:39 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 11:49:44
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" açıklamasında bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.
MOBİLYADA KDV ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ
Bakan Albayrak mobilyada da KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.
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