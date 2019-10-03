Bakan Albayrak: İlk paketi yakında açıklarız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamlara ulaştık. Türkiye geçmiş ekonomik reflekslerden daha çok ekonomik anlamda reflekslerini güçlendiriyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"2022'DE ENFLASYONDA YÜZDE 5'İN ALTINI GÖRECEĞİZ"

"Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz.

"TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI"

Seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik yok oldu. Yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda. AB, dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yaşadı. Dengeleme süreci değişimi sert şekilde ortaya koyuyor. Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli.

FAİZ MESAJI! "BU AY KRİTİK AY"

Faizlerdeki yüzde 25-26-27'lik faizler yüzde 11-12'lere geriledi. Mayıs'tan bu yana borsa yüzde 50'den fazla prim yaptı. İhracatta 2019 gibi zor bir yılda çok iyi bir performans sergiledik. Bu ay kritik bir ay.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde de bu süreci oluşturduk. Türkiye'de karşılanabilecek iç talep potansiyeli var. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL POLİTİKALAR AÇISINDAN ELİMİZ GÜÇLÜ"

Ekonomi dış faktörlerden en az şekilde etkilenmeli. Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir, Türkiye'nin doğal büyümesi %5. Enflasyonla cari denge eş güdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl politikalar açısından elimiz güçlü. En kötü senaryolara karşı hazır olmalıyız. A,B,C ve D planlarımız var. İstanbul Finans Merkezi için bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemi olacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2020 yılında yasal düzenlemeleri bitireceğiz.

"ÇOK GENİŞ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

Vergi mimarisi konusunda çok geniş bir çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız. Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika olacak. Bu ülkenin para birimi TL'dir, TL lehine atılacak adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalat noktasında, kuru artık akıllıca yönettiğini bu çerçevedeki süreçleri daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ"

Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha çok somutlaştıracağız