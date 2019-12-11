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11 Aralık 2019 Çarşamba 22:10:32 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 22:43:34

Bakan Albayrak: 'İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl.

Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız.

Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz. Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

AA

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