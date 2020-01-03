Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, "ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" açıklaması yaptı. Albayrak, 2019'da ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirtti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.
İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız."
Enflasyon, 2019 yılını yüzde 11,84 seviyesinde tamamladı.
"İHRACATTA REKOR KIRILDI"
İhracat rakamlarıyla ilgili açıklama yapan Albayrak, "2019’da ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum.
İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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