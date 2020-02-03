03 Şubat 2020 Pazartesi 10:15:58 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:18:45
Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu." dedi.
Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI'ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 olduğunu açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerini kullandı.
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