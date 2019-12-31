  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9516
  • Euro
    6,6821
  • Altın
    290,9710
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?
31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde 31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
KİT'lerin istihdam verileri açıklandı KİT'lerin istihdam verileri açıklandı
Galatasaray'dan Florya açıklaması Galatasaray'dan Florya açıklaması
Skandalı aşama aşama itiraf etti! FETÖ için soruları işte böyle çaldılar Skandalı aşama aşama itiraf etti! FETÖ için soruları işte böyle çaldılar
31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? Bu gece kılınacak namaz haberimizde 31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? Bu gece kılınacak namaz haberimizde
AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden
70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı
Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
ABD: Irak yönetimi ülkedeki vatandaşlarımızın korunacağı garantisini verdi ABD: Irak yönetimi ülkedeki vatandaşlarımızın korunacağı garantisini verdi
Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'de söylediği şarkı ne? Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle
2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
2020'de konut satışında 1,5 milyon adetle tarihi rekor bekleniyor 2020'de konut satışında 1,5 milyon adetle tarihi rekor bekleniyor
Şehidimiz Rahmi Kaya için tören düzenlendi Şehidimiz Rahmi Kaya için tören düzenlendi
THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama
Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek
Vodafone CEO'su Deegan: Türkiye sektörde bölgesinin lideri olmaya aday Vodafone CEO'su Deegan: Türkiye sektörde bölgesinin lideri olmaya aday
Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı
İhracat atağı patent başvurularına yansıdı İhracat atağı patent başvurularına yansıdı
Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı Ankara'da saldırı hazırlığında yakalan DEAŞ'lıların cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı
Kablo hırsızları kaçmak isterken yakalandı Kablo hırsızları kaçmak isterken yakalandı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango sonuçları saat kaçta, nereden açıklanıyor? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Milli Piyango sonuçları saat kaçta, nereden açıklanıyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 18:45:13 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 18:46:09

Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. 2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ