Bakan Albayrak: Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarında aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamaarında ''Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık'' ifadelerine yer verdi.

(İHA)