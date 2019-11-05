Bakan Albayrak açıkladı: Tarihi rekora ulaştık...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık."