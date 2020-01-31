31 Ocak 2020 Cuma 10:25:25 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:28:07
Bakan Albayrak açıkladı! 2016'dan bu yana ilk oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.
2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.
Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."
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