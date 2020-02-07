Bakan Albayrak: 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite'sinde düzenlenen "Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık.
9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.
Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.
Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır.
İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.
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