03 Aralık 2019 Salı 15:42:43 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 16:36:49
Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayının son haftasından engellilerin kamuya atanmasını için kura töreni düzenleyeceklerini duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT