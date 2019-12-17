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17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 08:14:34

Bağ-Kur'luya 3 müjde

Esnaf ve sanatkârı sevindirecek birçok düzenleme gündemde. 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200’e indirilecek. Sehven eksik maaş bağlanan emekli Bağ-Kur’luya toplu ödeme yapılacak.

2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nda son aşamaya girilirken, hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılarla, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Prim ödeme gün sayısı işçi ve memurlarda, emeklilik için 7 bin 200, Bağ-Kur’lularda ise 9 bin gün. Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 

TOPLU ÖDEME YAPILACAK 

Esnafa bir diğer müjdeli haber ise intibak düzenlemesi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

PRİM TEŞVİKİ MASADA

Serbest meslek erbabı şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf, Bağ-Kur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış, Bağ-Kur primlerini de artırıyor. Buna göre; 2019 itibarıyla en düşük esnaf Bağ-Kur primi 700 liradan 882 lira 65 kuruşa çıktı. Primini düzenli ve günü gününe ödeyen, yüzde 5 indirimden yararlanacak ve 838 lira ödeyecek. Tarım Bağ-Kur primi de en düşük 765 liraya çıktı. Düzenli ödeyenin primi 727 liraya inecek. Bu teşviklere ilaveten, primlere indirim yapılması gündeme geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir” ifadelerini kullandı.

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