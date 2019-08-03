Bağ-Kur'luya 1800 gün erken emeklilik

Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak. Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SGK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü.