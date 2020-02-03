BAE, yeni bir gaz sahası keşfetti

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tahmini rezervi 80 trilyon metreküp olan yeni bir gaz sahası bulunduğunu açıkladı.

El Mektum, söz konusu sahanın Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve Dubai Tedarik Kurumu (DUSUP) tarafından geliştirileceğini söyledi.