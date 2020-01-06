BAE: Petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliği önlenmek için S. Arabistan ile birlikte çalışacağız
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazroui, ABD-İran krizi sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle Birleşik Krallık ve Japonya'nın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin korunması için ordularını görevlendirmeye hazır olduklarını belirtirken petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliği önlenmek için de Suudi Arabistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
Mazroui´nin açıklamaları, Orta Doğu´da ABD ve İran çatışması sebebiyle yükselen gerilimlerin ardından Birleşik Krallık ve Japonya´nın Basra Körfezi´ndeki ticari gemilerin korunması için ordularını görevlendirmeye hazır oldukları açıklaması sonrası yapıldı.
DHA'daki habere göre bunun yanında, Saudi Aramco hisseleri Pazartesi günü yüzde 0.43 düşüşle 34.40 riyale (9.17 dolar) gerileyerek, Aralık ayındaki halka arzından bu yana görülen en düşük düzeyini gördü.
Gelişmelere paralel olarak petrol piyasalarında Brent ham petrolü varil başına yüzde 1.92 artışla 69.94 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.65 artışla 64.09 dolara yükseldi.
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