Bacasız sanayiden 65 milyar dolar

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, “Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi”nin açıklandığı bir toplantı düzenlendi. Turizm paydaşları, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hızlı büyüme sonucunda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurguladı. Ersoy, “Türkiye'nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik” şeklinde konuştu.



ÖNEMLİ OLAN KİŞİ BAŞI GELİR



Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, “Aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım.” diye konuştu.

HEDEF PAZAR ASYA

Tanıtım kampanyalarıyla özellikle yurt dışından Türkiye'ye dönük önyargıları kırmayı hedefleyen Bakanlık, turizm pazarlarını çeşitlendirme noktasında Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'ya özel turizm planları oluşturacak. Bu kapsamda Uzak Doğu coğrafyasında yaşayanlarla doğrudan ve daha samimi iletişim kurulabilmesi amacıyla dijital, sosyal medya kanalları üzerinden o ülkenin dilinde yerelleştirilmiş içerikler de paylaşılacak. Çalışmayla yerel hikayelerin tanıtımına yönelik alan araştırması ve arşiv taraması yapılarak ilgi çekici kısa hikayelerin oluşturulması planlanıyor.

TÜRK MUTFAĞI'NDAN REKOR GELİR

Akdeniz’den Karadeniz’e, Marmara’dan Ege’ye uzanan sahil şeridiyle turistlerin gözdesi olan Türkiye, mutfak lezzetleriyle de yabancıları daha fazla cezbedecek. 2023 yılında gastronomi turizmi gelirlerinin 15 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

TURİZM MEZUNLARI EN AZ 3 DİL BİLECEK

Ersoy, insan kaynağının geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmayla turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürüleceğini, buralarda okuyan öğrencilerin en az 3 lisanı öğrenmiş olacağını belirtti.

LÜKS İÇİN TANITIM ATAĞI



Bilinirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında lüks turizme yurt dışı turizm fuarlarında yer verilecek. Özellikle kruvaziyer turizmindeki öneminden dolayı, Türkiye aleyhine oluşması muhtemel olumsuz algıların giderilmesi amacıyla yabancı kruvaziyer şirketlerin üst düzey yöneticileri ve ilgili yabancı basın kuruluşları ile temasa geçilmesi de yapılan planlamalar içerisinde bulunuyor.