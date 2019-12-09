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09 Aralık 2019 Pazartesi 12:31:18 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:31:54

Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı TAP'ta sona yaklaşıldı

TAP Dış İlişkiler Başkanı Veysalov, "TAP, Ekim 2020 itibarıyla Şah Deniz gazını Avrupa'ya ulaştırmak üzere hazır olacak." dedi.

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) Dış İlişkiler Başkanı Vugar Veysalov, projenin yüzde 90,5'inin tammalandığını belirterek, "TAP, Ekim 2020 itibarıyla Şah Deniz gazını Avrupa'ya ulaştırmak üzere hazır olacak." dedi.

Veysalov, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısının hazır hale gelmesinin ardından, TAP'taki gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TAP'ın yatırım tutarının 4,5 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Veysalov, projenin ana ülkeleri Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'da boruların yüzde 99'unun döşendiğini dile getirdi.

Veysalov, mühendislik, tedarik ve inşaat açısından bakıldığında ise projenin yüzde 90,5'inin tamamlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Projemiz takvime uygun şekilde ilerliyor. TAP, Ekim 2020 itibarıyla Şah Deniz gazını Avrupa'ya ulaştırmak üzere hazır olacak. TANAP'tan alacağı 10 milyar metreküplük doğal gazı Avrupa'ya ulaştıracak olan TAP, faaliyete geçtiğinde tüm kapasiteyi gönderebilecek. Belli bir dönem için miktarın kademeli olarak arttığı bir süreç yaşanabilir ama bu kapasite ihtiyacına ve nakliyecilerin kararına bağlı olacak."

40 milyar dolarlık değer zincirinin parçası

TANAP, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen törenle TAP'a bağlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, TANAP'ın Avrupa bağlantısından sonra asıl sorumluluğun sınırın öte tarafındaki ülkelere düştüğünü belirterek, "Avrupa'ya gaz sevkinin başlaması için TAP'ın bir an önce tamamlanması gerekiyor. İnşallah TAP'ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplam 16 milyar metreküp kapasitesi bulunan TANAP, 6 milyar metreküp gazı Türkiye'ye getirdikten sonra 10 milyar metreküpü Türkiye-Yunanistan sınırında TAP'a teslim edecek.

TAP, Yunanistan'dan başlayarak Arnavutluk ve İtalya'ya söz konusu kapasiteyi ulaştıracak. TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik pay ile projede yer alıyor.

TANAP ve TAP, Şah Deniz-2 yatağı ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolar seviyesinde yatırımla hayata geçirilen Güney Gaz Koridoru'nun değer zincirinde yer alıyor. Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ortaklığı ile hayata geçirilirken, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'ın da gelecek dönemde projeye katılması bekleniyor.

(AA)

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