Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak! Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenleniyor..

Yeni vergi teklifi Meclis gündeminde. Teklife göre "Az kazanandan az, çok kazanandan çok" vergi alınması amaçlanıyor. Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması öngörülüyor.

Teklif ile gelir vergisi tarifesi yeniden düzenleniyor. Vergi tarifesine yeni dilim ve oran ekleniyor. Vergi dilimi sayısı 4'ten 5'e çıkıyor. Mevcutta yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak uygulanan dilimlere, yüzde 40'lık dilim ekleniyor.

500 bin lira üzeri gelirlilere yüzde 40 vergi

Geliri 500 bin liraya kadar olanlar yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Mevcut oranlara göre vergilendirme devam edecek. Geliri 500 bin liranın üzerinde olanlar için yüzde 40'lık dilim uygulanacak.

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2020'de başlayan vergilendirme dönemi gelirlerine uygulanacak. Geliri 500 bin lirayı aşanların beyanname verme zorunluluğu 2021'de başlayacak.

Vergi beyannamesi dolduranlar, eğitim ve sağlık harcamaları için vergi iadesi alabilecek. Mükellefin kendisine, eşine veya çocuklarına ait, gelirinin yüzde 10'una kadar olan eğitim ve sağlık harcamalarına vergi indirimi uygulanacak.

Hakemlerinin muafiyeti kaldırılıyor, futbolcuların vergisi yükseltiliyor

Serbest meslek kazançlarında vergi istisnaları daraltılacak. Ressam, bilgisayar programcısı ve mucitlere tanınan muafiyete sınır getirilecek. Spor hakemlerinin gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.

TRT Haber