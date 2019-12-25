Aynalar yerli yerinde! Milli otoda ışık göründü
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.
Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta, otomobilin ön cam, tavan çıtası A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda ayrıca, “#Aynalaryerliyerinde... Geri sayımda son 3 gün!” ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, yarım saat içinde 5 bin 800 beğeni alırken, 1500 kez de retweet edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT