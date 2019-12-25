Aynalar yerli yerinde! Milli otoda ışık göründü

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası “Türkiye’nin Otomobili”nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta, otomobilin ön cam, tavan çıtası A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca, “#Aynalaryerliyerinde... Geri sayımda son 3 gün!” ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, yarım saat içinde 5 bin 800 beğeni alırken, 1500 kez de retweet edildi.