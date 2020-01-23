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23 Ocak 2020 Perşembe 13:01:16 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:03:39

"Ayakkabı test laboratuvarı" sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlayacak

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarı sayesinde, bölgede üretilen ayakkabıları test için İstanbul'a gönderen üreticilerin yılda yaklaşık 1 milyon dolara ulaşan maliyeti düşecek.

Türkiye'de her 5 ayakkabıdan 1'inin üretildiği Gaziantep'te, test aşamasında yüksek maliyet ve zaman kaybıyla zorluk yaşayan üreticiler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde kurulan ve Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edilen "Ayakkabı test laboratuvarı" sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen ve 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarı, TÜRKAK'tan akreditasyon sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı.

Böylece, daha önce fiziksel ve kimyasal testleri için ürünlerini İstanbul'a gönderen kentteki 800'ü aşkın ayakkabı ve terlik üreticisi, yılda yaklaşık 1 milyon dolara mal olan test işlemlerini daha az maliyetle Gaziantep'te yapma imkanına kavuştu.

Laboratuvarda türüne göre 1-7 gün arasında tamamlanan testin sonucu, elektronik ortamda üreticiye iletiliyor. Ayakkabı üreticileri hem maliyetten hem de zamandan tasarruf yaparak ürettikleri ayakkabıyı hızlıca piyasaya sürebiliyor.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, AA muhabirine, Türk Akreditasyon Kurumundan kalite belgesini alabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de üretilen her 5 ayakkabıdan 1'inin Gaziantep'te üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Akreditasyon Kurumunca kalite belgesini alarak hizmete hazır haldeyiz. Tüm üreticiler ürettikleri ayakkabıları test için İstanbul'a götürüyordu. Bundan sonra Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki ayakkabı test laboratuvarıyla hem Gaziantep hem de çevre illerdeki ayakkabı, terlik, oyuncak ve çanta üreticileri tüm testlerini yaptırabilecekler. Gaziantep'te 800'ü aşkın ayakkabı ve terlik üreticisi var, bu firmalarımız yılda yaklaşık 1 milyon dolar civarında testler için ücret ödemektedir. Bunları ödemek yerine daha az maliyetle Gaziantep'te testlerini yapabilecekler. İstanbul'a göndermek suretiyle kaybedilen zaman açısından daha hızlı bir şekilde bu testler yaptırılabilecek. Gaziantepli üreticiler her açıdan karlı bir noktaya gelmiş olacaklar. Tüm ayakkabı sektörüne ve sanayicilere hayırlı olmasını diliyorum."

(AA)

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