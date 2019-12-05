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05 Aralık 2019 Perşembe 12:58:46 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 12:59:36

Ayakkabı ihracatında hedef Afrika pazarı

Türkiye ayakkabı sektörü ihracat için rotayı Afrika ülkelerine çevirdi.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün geçen yıl ağustos ayında dolar ve avrodaki dalgalanma nedeniyle sıkıntı çektiğini söyledi.

En fazla zorluğu da ihracat yapmayan üreticilerin yaşadığını belirten Aydan, "Konkordato ilan eden 16 firma, sektörün yüzde 10'u. Küçük üretici bağımlı çalışıyor ve başka yerlere açılamadı. Onları ihracata yönlendiriyoruz. Kendi ürünlerini, modellerini üreterek, iç ve dış piyasaya kendilerinin satmasını öneriyoruz. Bunun eğitimini verip, destek sağlıyoruz." dedi.

Aydan, 2019'un ayakkabı sektörü için "ayağa kalkma yılı" olduğunu dile getirerek, "Sektörün önünün açılmasının 2019'un sonu ve 2020'nin başında gerçekleşeceğini öngörmüştük. Bunun meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz." ifadesini kullandı.

"İtalyan ayakkabılarına yaklaştık, belki de geçiyoruz"

Ahmet Aydan, yerli üretim ve modellemenin önemine ve ihracata katkısına işaret ederken şöyle konuştu:

"İhracat konusunda korkuları yendik ve daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Ayakkabı ihracatında ilk sırada Rusya var. Ardından Irak ve Almanya geliyor. Portekiz, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkelerine ayakkabı gönderiyoruz. Ürünlerimizi düzelttik. Firmaların ihracat yapması için önlerini açıyoruz. İhracata yönelik hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl 10 ayda 816 milyon dolarlık ihracat yaptık. Belki 31 Aralık 2019 itibarıyla 1 milyar doları bulacağız. Bu rakam çok ciddi bir rakam. 2020'de 1 milyar doların üzerinde ihracat hedefimiz var. Yeni yılda yeni pazarlara yöneleceğiz. Özellikle Afrika ülkelerine ayakkabı satmayı hedefliyoruz. Afrika ülkelerinde ayakkabıya ciddi ihtiyaç var. Bu ihtiyacı değerlendirmek zorundayız."

Aydan, Türk ayakkabı sektörünün çok sağlam ve kaliteli üretim yaptığını belirterek, "Önceleri ayakkabıda ilk akla gelen İtalyan ürünü olurdu. Biz, kalitede İtalyan ayakkabılarına yaklaştık, belki de geçiyoruz. Ayakkabıda 'Made in Türkiye' damgası olması lazım. Dünyada 'ayakkabı' denildiğinde Türkiye akla gelmeli. Bu yüzden daha çok, iyi ve kaliteli çalışmaya ihtiyacımız var." dedi.

Model yarışmaları yapılacak

Firmaların Ar-Ge, inovasyon ve ihracata yönelik çalışmalar yapmasının önemli olduğunu söyleyen Aydan, "Firmaların çoğu, modelleri başka yerlerden alıyor. Biz, kendi modelimizi kendimiz oluşturmalıyız. Bu yüzden yapacağımız işlerden biri de model yarışmaları." dedi.

Aydan, Ar-Ge ve tasarım merkezi olan ayakkabı firmalarının azlığına dikkati çekti.

Ar-Ge'nin, sanayileşmiş, çok büyük firmalarda olduğunu belirten Aydan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçtik. İlk toplantımızı Antalya'da geçen ayın sonu itibarıyla yapacaktık. Üretim merkezlerinin olduğu illerde, 5 veya 10 kişilik gruplar kurarak onlara Ar-Ge, inovasyon, ihracatla ilgili eğitimler vermeye başlayacaktık ama Ticaret Bakanlığı tarafında bir uzama oldu. Aralık sonu veya ocak başı itibarıyla bu eğitimleri vermeye başlayacağız."

(AA)

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