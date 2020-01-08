Avrupa'nın gözü bu açılışta: Asrın projesi Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla bugün açılıyor

Rusya’dan gelen doğal gazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi tamamlandı.



Tarihi projenin açılışı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle yapılacak.

31.5 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINACAK

Türk - Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülkenin liderlerinin bölgesel istikrar ve iş birliği mesajı vermesi bekleniyor.

TürkAkım, Türkiye’yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracak, bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıklar Türkiye’nin doğalgaz tüketimine etki etmeyecek.



MİLYONLARCA KİŞİNİN GAZ İHTİYACINI KAPSAYACAK

Toplam 3 etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan TürkAkım - 2, Avrupa’ya yıllık 15.75 milyar metreküp gaz verecek.

Böylece milyonlarca Avrupalı’nın gaz ihtiyacı TürkAkım ile karşılanmış olacak.

Deniz kısmı 2018’de bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak olan TürkAkım - 1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı.