Avrupa'dan Türkiye'ye dev yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, EBRD’nin Türkiye’deki toplam yatırımlarının 12 milyar euroya ulaştığını söyledi. Parshad, bu yıl da Türkiye’ye ağılıklı enerji olmak üzere 1 milyar euro yatırım yapacaklarını açıkladı. Enerji sektöründe 3 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi kurulmasını sağladıklarını aktaran Parshad, “Geçen yıl 1 milyar euronun üzerindeki yatırımımızla Türkiye’deki lider konumumuzu koruduk. Geçen yılki yatırımlarımızın yaklaşık yarısını sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji yatırımları oluşturdu” diye konuştu.

AKILLI ŞEBEKELER ÖNCELİKLİ

Parshad, şöyle devam etti: 2020’de akıllı şebeke yatırımlarına ve elektrik dağıtım şirketlerine daha fazla odaklanacağız. Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir” dedi.

ENERJİDEKİ BÜYÜMEYİ İLERİ TAŞIYABİLİRSİNİZ

Parshad, Türkiye’nin bu dönemde düşük maliyetlerden de faydalanarak yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırabileceğini belirterek, şunları kaydetti: Türkiye elektrik piyasası çeşitli dış faktörlerden de etkilendiği için yatırımcıların sadece piyasaya şartlarıyla yatırım yapması çok mümkün değil. Bu yüzden yatırımcılar ve finans kuruluşlarının yatırımlarını sürdürmesi için bir mekanizma olması gerektiğini düşünüyoruz ki Türkiye yenilenebilir enerjideki büyümesini daha ileri seviyeye taşıyabilsin.

(Akşam)