Avrupa'dan Antalya'ya akın

Antalya, gelen yabancı turist sayısıyla Paris ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 2018 yılında 13 milyon 700 bine yakın yabancı turistin ziyaretiyle, tarihinin en yüksek rakamına ulaşan kent, bu yıl '16 milyon turist' hedefliyor. Ocak ayından itibaren, geçen tüm yıllara göre en iyi dönemini yaşayan ve haziran ayıyla birlikte başlayan yüksek sezonda gelen veriler turizmcileri sevindirdi.

6 MİLYON KİŞİ AĞIRLADI

Sahip olduğu eşsiz koyları ve plajlarıyla yerli ve yabancı tatilcileri mesteden dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Antalya, 1 Ocak’tan 15 Temmuz’a kadar geçen sürede 6 milyon turist ağırladı. Dünyanın her yerinden turistin geldiği turizm başkenti, özellikle Avrupa’dan gelen turist sayısıyla, son aylarda eski günlerine geri döndü.

ALMANLAR İLK SIRADA

Geçen yılın ilk yarısında 788 bin 4 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde yüzde 19.47 artışla 941 bin 406 Alman turist geldi. Yine geçen yıl ocak-haziran döneminde 237 bin 236 İngiliz turistin geldiği turizmin başkentini bu yıl yüzde 23.34 artışla 292 bin 616 İngiliz turist ziyaret etti. Polonya'dan ise 139 bin 315 turistin ziyaret ettiği kenti, yüzde 42.71 artışla 198 bin 812 Polonyalı turist tercih etti. Öte yandan Fransa'dan gelen turist sayısında yüzde 34, İsveç'ten yüzde 36, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 46 büyüme kaydedildi.

YÜZDE 15'LİK BÜYÜME

Antalya turizminde sevindirici gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Antalya'yı, 'Türkiye turizminin başkenti' olarak kabul ediyoruz. Rakamlardan da şunu net olarak gördük ki geçen yıl turizmde iyi olmamıza rağmen bu yıl geçen yılın üzerine yüzde 15'lik bir büyümeyle turizm sezonunu devam ettiriyoruz” dedi.

BİR GÜNDE 96 BİN TURİST

Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da, yılın ilk yarısında üst üste gelen rekorlar, temmuz ayıyla birlikte yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Haziran ayında üç kez tarihinin en yüksek gün rekoruna ulaşan kent, temmuzda ise 2 gün arka arkaya yeni gün rekoruna imza attı. 13 Temmuz Cumartesi 95 bin 5 kişiyle oluşan yeni gün rekoru, 14 Temmuz Pazar günü 96 bin 191 turist sayısıyla tazelendi.