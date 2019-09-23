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23 Eylül 2019 Pazartesi 17:25:45 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:26:36

Avrupa Merkez Bankasından 'belirsizlik' uyarısı

ECB Başkanı Draghi, "Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomideki yavaşlamanın; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklandığını belirtti.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

ECB'nin para politikası sayesinde Avro Bölgesi'nin ekonomik kriz sürecinden kurtulduğunu ifade eden Draghi, Avro Bölgesi işsizlik oranının yüzde 7,5 ile Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede olduğunu söyledi.

Draghi, ECB'nin öncelikli hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, ECB Yönetim Konseyi'nin, iki hafta önceki toplantısında, faiz oranlarını azaltma ve varlık alım programına başlama kararları aldığını anımsattı.

Son çalışmalarında Avro Bölgesi büyüme oranının yavaşladığını ifade eden Draghi, Avro Bölgesi için 2019 yılında yüzde 1,1, 2020'de yüzde 1,2 büyüme öngördüklerini bildirdi.

Draghi, "Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor." dedi.

"Almanya, ekonomik yavaşlamadan en fazla etkilenecek ülkeler arasında"

Mario Draghi, imalat sektörünün büyük olduğu ülkelerin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas olduğuna işaret ederek, Almanya'nın söz konusu ekonomik yavaşlamadan en fazla etkilenecek Avro Bölgesi ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Draghi, Avro Bölgesi'nde gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranlarının ECB orta vadeli hedefinin altında seyrettiğine işaret ederek, mevcut beklentilerine göre enflasyonun 2019'da yüzde 1,2, 2020'de yüzde 1 ve 2021'de yüzde 1,5 olacağını belirtti.

Mevcut durumda belirsizliklerin devam ettiğine dikkati çeken Draghi, uygulanacak para politikasının uzun süre yüksek derecede destekleyici kalması gerektiğini söyledi.

Draghi, "Avro Bölgesi'nde para politikasının etkinliğini tamamlayan ve artıran, uyumlu bir ekonomik stratejiye ihtiyaç var." dedi.

Draghi, ECB Başkanı olarak son kez AP oturumuna katıldı

Bu arada, Mario Draghi, ECB Başkanı olarak son kez AP oturumuna katılmış oldu.

AB liderleri, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda uzun süren müzakereler sonucu Christine Lagarde üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

(AA)

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