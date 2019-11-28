Avrupa Merkez Bankası yayınladı! Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 artış gösterdi

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ekim ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre ekim ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Söz konusu krediler eylülde ise yüzde 3,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 genişlerken bir önceki aya göre ise 0,1 puan artış gösterdi. Ekimde geniş para arzı M3 ise yüzde 5,6 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,5’nin üstünde kaldı.

AA