Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, 2016'dan beri eksi olan mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi, TSİ 15.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının beklenmesi, daha fazla ekonomik verilere ihtiyaç duyulması, gelecek yeni öngörüler ve bankanın açıklaması beklenen tedbirlerin karışıklığından dolayı ECB'nin parasal teşvik için eylül ayını bekleyeceğini ifade ederek, bankanın daha düşük faiz ve potansiyel parasal genişleme sinyali vermesinin dikkati çektiğini kaydetti.

(AA)