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09 Mart 2020 Pazartesi 13:21:46 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:22:18

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,46 değer kaybıyla 343,1 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 7,46 azalışla 10.681,2 puan oldu ve böylece Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 8,35 azalarak, 5.923 puanla 2016 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine indi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 6,65 kayıpla 7.818,7 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,35 azalarak 4.813 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 5,50 gerileyerek 19.648 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1496 ile yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,75 değer kazancıyla 1,1390, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,55 artarak 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatının sert bir şekilde düşmesi ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla pay piyasalarının haftaya sert düşüşle başladığını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerin açıklamalarıyla anlaşmaya ilişkin beklentilerin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 31,1 doları gördü ve şu dakikalarda 36,1 dolar seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Avrupa'da İtalya başta olmak üzere Kovid-19 salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmasıyla yüzlerce etkinlik ve fuarın iptal edildiğini anımsatan analistler, dünya genelinde Kovid-19 vakalarının 110 bin 90'a, can kayıplarının ise 3 bin 831'e ulaştığını aktardı.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ile emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini kaydetti.

(AA)

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