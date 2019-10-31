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31 Ekim 2019 Perşembe 15:27:24 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 15:28:34

Avdagiç: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye ilişkin önemli müjdeleri sonrası iş dünyasından olumlu mesajlar gelmeye başladı. Açıklama sonrası görüşünü aldığımız İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu paket, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı kredi istihdam paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Paketin hem üretime hem istihdama cesaretlendireceğini ifade eden Avdagiç, “İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. İşletmelere uzun vadeli fonlama imkânı sağlanacak.” dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç kamu bankasının bugün devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketi hakkında, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağı yorumunda bulundu.

“DAHA ÇOK YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAM DEMEK”

Avdagiç, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. Faiz oranlarının inmeye başladığı bu süreçte Sayın Bakanımızın açıkladığı 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli ürünlerin yer aldığı istihdam paketiyle birlikte işletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacaktır. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkıda bulunacak, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir” ifadesini kullandı.

“HÜKÜMETİMİZ REEL SEKTÖRE CESARET VERİYOR”

İTO Başkanı Avdagiç, kurumsal ticari kredilerde faizlerin rating oranlarına göre yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulanacak olmasının da iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olduğunu kaydetti.

Böylece iş dünyasının faiz yükünün hafifletileceğine dikkat çeken Avdagiç, “Kurumsal kredilerde kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarının Merkez Bankası’nın politika faizinin de altına inmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan bu yaklaşımı iş dünyasına cesaret veriyor” diye konuştu.

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