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Atık plastikler pirolitik yağa dönüşüyor Atık plastikler pirolitik yağa dönüşüyor

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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:04:49 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:05:35

Atık plastikler pirolitik yağa dönüşüyor

Erzincan'da bir fabrika, geri dönüşüme girmeyen ve tekrar malzeme olarak da kullanılmayan atık plastikleri, elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılan bir yakıt türü olan pirolitik yağa dönüştürüyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir firma, kurduğu tesis ile geri dönüşümü olmayan atık plastiklerden genellikle elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılan bir yakıt türü olan pirolitik yağ üretiyor.

Erzincan OSB'de 5 milyon lira yatırımla hayata geçirilen fabrikada, endüstriyel atık durumuna düşmüş ve piyasa şartlarında gömülmek ya da yakılmak suretiyle bertaraf edilen plastikler, ham madde olarak kullanılıyor.

Fabrikada küçük parçalar haline getirilen atık plastikler, ilk olarak ana reaktöre sıcak yükleme yapılarak oksijensiz ortamda termal bozulmaya uğratılıyor. Sistem içerisinde önce gaz haline getirilen pirolitik yağ, ardından yoğunlaştırılarak pirolitik sıvı haline dönüştürülüyor.

Sıfır atık olarak geri dönüyor

Plastiklerin, doğaya sıfır atık olarak dönüştürüldüğü fabrikada, 22 ton atık malzemeden 16 bin litre pirolitik yağ elde ediliyor.

Pirolitik yağın sanayi makinelerinde kullanıldığı fabrikada, yağın elektrik enerjisine dönüştürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Fabrika sahibi Bülent Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de böyle bir tesisin bulunmadığını, belirterek, şöyle dedi:

"Plastik ve kauçuktan proliz yöntemiyle yağ üreten bir fabrika bulunmuyor. Erzincan'da ilk bunu gerçekleştirdi. Araba lastiğinden yapan arkadaşlar var fakat plastik, kauçuktan yok. Tesis iki aşamada yapıldı, ilk aşaması bitti. Şimdi sıvı yağ olarak almaya başladık. İkinci aşamada ise elde ettiğimiz yakıtı elektrik enerjisine çevireceğiz."

Kalkan, günde 22 ton atık malzeme işlediklerini belirterek, bir tonda 650 kilogram yağ elde ettiklerini dile getirdi.

Ürettikleri yağın sanayi makinelerinde kullanıldığını anlatan Kalkan, fabrikada ikinci aşamada elektrik enerjisi elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

650 kilogram yağdan saatte 5 megavat elektrik üretilebileceğine işaret eden Kalkan, "Bunun 250 kilogramı da karbon siyahı olarak kullanılacak. Bunu da plastik ve kauçuk sektörüne geri kazanım olarak vereceğiz. Yüzde 10-15 gibi bir gaz çıkacak, o gazı reaktörlerimizin içerisinde kullanarak doğaya sıfır atık olarak geri sunacağız." diye konuştu.

(AA)

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