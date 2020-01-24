24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 19:26:51
At yarışı ihalesi yılın ilk yarısında
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, at yarışları düzenleme ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.
“Sürecin ortalarındayız, ihaleyi senenin ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Detayları paylaşacağız" diye konuştu. Yatırımcılarla konuştuklarını ifade den Sönmez, “Umarım şeffaf ve devletimiz için katmadeğeri yüksek bir süreç olur. Kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.
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