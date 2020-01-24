At yarışı ihalesi yılın ilk yarısında

“Sürecin ortalarındayız, ihaleyi senenin ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Detayları paylaşacağız" diye konuştu. Yatırımcılarla konuştuklarını ifade den Sönmez, “Umarım şeffaf ve devletimiz için katmadeğeri yüksek bir süreç olur. Kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.