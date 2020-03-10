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10 Mart 2020 Salı 19:46:40 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:48:25

AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika

Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan çalışma sonucunda Great Place to Work 2020 (Harika bir işyeri) Sertifikası almaya hak kazandı.

2020 stratejik öncelikleri arasında yer alan “çalışan bağlılığı ve mutluluğu” konusunda uygulamalarını hayata geçiren Türk Telekom iştiraki AssisTT, 6.700 çalışanının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda “Great Place to Work” sertifikasını aldı. Great Place to Work Enstitüsü ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında şirketlerini takım ruhu, saygı, hakkaniyet gibi alt alanlarda değerlendiren çalışanlar, güven endeksinde yüksek puanlama yaparak şirketlerine Great Place to Work Certified unvanını kazandırdılar.

Son dönemde Liderler Okulu, Çağrı Merkezi Okulu, Önce Sen Çünkü Motivasyon Programları, Petek Kariyer Yönetimi Sistemi, İşteBu Anlık Ödüllendirme ve İşe Alım Dijital Yorum gibi çalışan ve aday nezdinde pek çok yeni İnsan Kaynakları uygulamasını hayata geçiren AssisTT, çağrı merkezi sektöründe ilklere imza atmaya ve yenilikleri getirmeye devam ediyor.

Soldan sağa: AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, AssisTT Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı

ÇALIŞAN DENEYİMİ, MÜŞTERİ DENEYİMİ VE TEKNOLOJİ

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, bu yıl için 3 önemli stratejik öncelik belirlediklerini, bunların en başında çalışan bağlılığı ve mutluluğu geldiğini belirtti. Haktan Saran açıklamasını şöyle sürdürdü: “13 binin üzerindeki çalışanımızla 22 şehirde bir yandan ülkemiz insanına hizmet ederken bir yandan da istihdama önemli katkılar sağlıyoruz. Tüm çalışmalarda en önemli değerimiz insan ve insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Başarı ekip işi ve birlikte başarıyoruz.”

AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi de konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: “AssisTT son bir yılda çalışan deneyimine odaklandı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarımıza dokunduk. Great Place to Work 2020 sertifikasyonunu almamız da çalışanlarımızın şirkete inancının ve güveninin bir göstergesi. AssisTT Ailesi olarak çalışan deneyimi, müşteri deneyimi ve teknolojiye yatırım yaparak insanımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Uluslarararası düzeyde faaliyet gösteren Great Place to Work® Enstitüsü, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor. Enstitü aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor ve Great Place to Work® olan şirketleri sertifikalandırarak kamuoyu ile paylaşıyor.

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