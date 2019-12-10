Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Son dakika 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

2020 asgari ücret ne kadar olacak? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ev sahibi olarak komisyon üyelerine hitaben selamlama konuşması yaptı. Asgari ücret sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile yürüttüklerini belirten Atalay, bugünkü toplantının ardından iki konfederasyonu bilgilendireceklerini söyledi. Bir kişinin 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Biz aynı noktadayız. DİSK'in talep ettiği rakam başka. Hak-İş, 'Ortak bir rakam olursa katkı sağlarız' diyor. Bu aşamada süreci görmemiz lazım. Komisyon çalışma yapacak, inşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur, güzel bir rakam açıklanırsa biz de mutlu oluruz."

"Komisyon, veri ve raporları dinleyecek"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu belirterek komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını vurguladı.

İlk toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK'ten belirli konulardaki veri ve raporları komisyona sunmasını istediklerini dile getiren Önder, "Bugün, kamu kurum temsilcilerinin sunum yapmasını bekliyoruz. Komisyon, bu veri ve raporları dinleyecek." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısının sonuncusu 17 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.