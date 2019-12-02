Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı

Asgari ücret ile ilgili son dakika haberi geldi. 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" dedi. Söz konusu haber sonrası asgari ücretin nasıl belirleneceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinden 'asgari ücret ne kadar olacak?' '2020 asgari ücret zammı' sorgulamalarını hızlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...



Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tespit komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerince toplandı. 7 milyon kişiyi direkt olarak etkileyecek olan zam oranı ile ilgili vatandaşlar asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı. Buna ulaşılması da tüm sosyal tarafların güçlü işbirliği ile mümkün. Biz burada komisyonun 2. toplantısını Türk-İş'in, 3. toplantısını ise TİSK'in ev sahipliğinde yapacağız. Aralık ayının sonunda bakanlıkta yapılacak toplantı ile de 1 ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücreti açıklıyor olacağız.

"ASGARİ ÜCRETİ NOMİNAL OLARAK 10 KAT ARTIRDIK"

Emeğe, alın terine ve üretkenliğe her daim sahip çıktıklarını dile getiren Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını ve hukukunu her mecrada savunduklarını söyledi.

Geçen yıl itibarıyla kamuda çalışan alt işveren işçilerin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladıklarını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti; 2019'da bekar ve çocuksuz bir işçimiz için günlük net 67,36 lira, aylık net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak tespit ettik. Dolayısıyla, yüzde 26 oranında artış sağlayarak, işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin, oy birliği ile kabul edilmesi de uzlaşı zeminin gücünü gösterdi. 2002'de 184,3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat arttırmış bulunmaktayız. Uluslararası veriler ışığında asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz. 2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12'nci sıradayken bu yıl ülkemiz 10'uncu sıraya yükselmiş durumda."

Asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ederken, geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Zamla beraber asgari ücret 2.020 lira oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 lira olarak ortaya çıktı.

TALEPLER SUNULDU

Bugünkü toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu. Türkİş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

15 KiŞİLİK KOMİSYON

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.