26 Kasım 2019 Salı 10:49:18 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:50:25
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi
Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, önümüzdeki pazartesi günü yani 2 Aralık'ta başlayacak. Önümüzdeki yılın asgari ücretinde ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 526 lira.
Görüşmeler öncesi sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. ilk talep Türk-İş'ten geldi.
ASGARİ ÜCRETTE İLK TALEP 2 BİN 526 LİRA
Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.
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