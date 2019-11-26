Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi

Görüşmeler öncesi sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. ilk talep Türk-İş'ten geldi.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TALEP 2 BİN 526 LİRA

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.