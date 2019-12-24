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24 Aralık 2019 Salı 09:41:48 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 09:44:13

Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2020'de ne olur?

2020 asgari ücret belirlenmesinde sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2020'de ne olur? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücret tespiti için, her sene belirlenen tarihlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yapılıyor. 2019 yılında ilk toplantı 2 Aralık’ta, ikinci toplantı 10 Aralık’ta ve üçüncü toplantı 17 Aralık’ta yapıldı. Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2020'de ne olur? sorularının yanıtı haberimizde...

2020 asgari ücret belirlenmesinde sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2020'de ne olur? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücret tespiti için, her sene belirlenen tarihlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yapılıyor. 2019 yılında ilk toplantı 2 Aralık’ta, ikinci toplantı 10 Aralık’ta ve üçüncü toplantı 17 Aralık’ta yapıldı. Gözler son toplantıya çevrildi. 2020'de asgari ücretin ne kadar olacağı son toplantının ardından belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2020'de ne olur? sorularının yanıtı haberimizde...

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Aralık ayının sonunda gerçekleştirilecek toplantının ardından zam oranı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı bugün ya da yarın gerçekleşecek. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret bu hafta belli olacak.  

SON TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 17 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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