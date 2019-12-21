Asgari ücret için sendikalar 2 bin 578 TL istedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dörtüncü ve son toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri karar toplantısından önce, dün bir araya gelerek 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıdan sonra, sendikaların 2020 yılı için asgari ücret talebi 2 bin 578 lira olarak açıklandı.

TÜİK 2 BİN 331 LİRA DEDİ

7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret kararı önümüzdeki hafta açıklanacak. TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıklamıştı. Asgari ücret şu anda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.